ФАС заподозрила московского поставщика тепла в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уличила «Московскую объединенную энергетическую компанию» («МОЭК») в нарушении порядка ценообразования. Как выяснилось, предприятие определило стоимость тепла на основании расчетного метода, а не по показаниям счетчиков.

Как сообщала пресс-служба ФАС, с жалобой в антимонопольное ведомство обратилось Московское протезно-ортопедическое предприятие Минтруда России. Между ним и ПАО «МОЭК» был заключен договор теплоснабжения, согласно которому количество поставленной тепловой энергии и теплоносителя определяется по приборам учета. Однако ПАО «МОЭК» «определило объем тепловой энергии расчетным методом, что увеличило объем потребленной энергии в несколько раз, а это в свою очередь отразилось на стоимости тепла».

«Такие действия ПАО «МОЭК» приводят к существенному увеличению финансовых обязательств заявителя», – отмечают в ведомстве.

В связи с этим ФАС возбудила против энергетической компании дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции (п.10, ч.1, ст.10). Предполагается, что первое рассмотрение состоится во второй декаде января.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.18

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