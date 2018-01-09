Прокуратура гонит яхт-клуб из акватории Москвы-реки

Яхт-клуб водного туризма и спорта «Круиз» самовольно занял часть акватории Москвы-реки и разместил причальные сооружения. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам проверки пришла московская межрайонная природоохранная прокуратура.

«Установлено, что региональной общественной организацией «Яхт-клуб водного туризма и спорта «Круиз» самовольно занята под размещение причальных сооружений свайного типа часть акватории Москвы-реки на протяжении 385 м (Капотня, квартал 4-й, владение 21)», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокурор направил в Люблинский районный суд Москвы исковое заявление об освобождении незаконно занимаемой части акватории.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.01.18

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