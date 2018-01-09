ГИБДД готовится к массовому сокращению: планируется уволить 10 тысяч сотрудников

МВД России официально подтвердило информацию об увольнении с 1 января 10 тысяч сотрудников автоинспекции. Как говорится в сообщении министерства, сокращение будет проводиться по указу главы государства, который был подписан 31 декабря 2017 года.

«Сокращаются должности сотрудников полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений», – уточнили в МВД.

Как предполагается, сокращения осуществляются руководителями территориальных органов МВД России на региональном уровне в соответствии с предоставленными полномочиями и коснутся в первую очередь неукомплектованных должностей.

«С учетом оптимизации процесса контрольно-надзорной деятельности и изменений законодательства в части упрощения процессуальных процедур в области обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции, изъявившие желание, будут переведены на иные вакантные должности в органах внутренних дел, где их опыт будет применен и реализован», – говорится в сообщении министерства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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