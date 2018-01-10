Росстат: Инфляция по итогам года – 2,5%

Инфляция в России по итогам 2017 года составила 2,5%, что значительно ниже прогнозов аналитиков. В декабре рост потребительских цен составил 0,4%. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Росстата.

По оценке ведомства, в последнем месяце минувшего года в семи субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,8% и более. Значительный прирост цен наблюдался в Ставропольском крае, Калмыкии и Северной Осетии-Алании – 0,9-1,0% в результате удорожания продуктов питания на 1,5-2,2%.

При этом в Адыгее отмечалось удешевление на 0,2%, в основном за счет снижения цен на продовольственные товары на 0,4%.

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 0,4% (с начала года – на 3,8%), в Санкт-Петербурге – на 0,3% (с начала года – на 3,7%).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.01.18

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