Российские метеокомпьютеры безнадежно «отстали» от зарубежных аналогов

Российские метеокомпьютеры для прогнозирования погоды существенно уступают продвинутым зарубежным аналогам. Об этом сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко. По его словам, вычислительная мощность отечественных машин в разы ниже.

«Если вы проанализируете, у кого находятся топ-500 суперкомпьютеров в мире, то на первых строчках окажутся национальные метеослужбы – такое оборудование обходится в 50-100 млн евро, причем иностранные метеослужбы стараются раз в два года его менять», – отметил он в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам Яковенко, новый компьютер уже появился России, его сейчас устанавливают, но его мощность все равно ниже зарубежных аналогов. Производительность машины – 1,3 петафлопса вместо нынешних 0,3. При этом, для сравнения: «у британской метеослужбы – 16 петафлопс, у швейцарцев и французов – 6, у американцев – 4, у китайцев – сейчас 4, будут ставить 8».

«То есть наше отставание вычислительных мощностей значительно», – констатировал глава Росгидромета.

Как пояснил Яковенко, качество предсказаний погоды связано с наблюдательной базой, вычислительными мощностями. Однако многое зависит от прогностической модели или программы, на которой все считается – «она должна усваивать данные, вычислять ошибки, восстанавливать пропущенные данные». Хорошая программа также стоит немало – до 0,5 млрд евро.

Отставание, по его оценке, связано с финансированием и рациональностью его использования. Однако глава Росгидромета высоко оценивает точность отечественных погодных предсказаний.

«Качество прогнозирования у нас на высоте, как бы ни считали некоторые: точность прогнозов у нас до 96%», – заверил специалист.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 11.01.18

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