Вмешательство в личную жизнь: вице-спикер Мособлдумы выступил против запрета суррогатного материнства

Заместитель председателя Московской областной думы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин выступил против принятия закона о запрете суррогатного материнства, который накануне рассматривался депутатами Госдумы в первом чтении. По оценке Чистюхина, подобные инициативы являются вмешательством в личную жизнь граждан.

«Тема очень деликатная. В России много семейных пар, которые, по тем или иным медицинским причинам и показаниям, не могут иметь детей. Но материнство – счастье и смысл жизни для многих женщин, а суррогатное материнство иногда является единственным способом стать матерью у бесплодной женщины. Поэтому я бы не торопился с введением запретов на суррогатное материнство», – прокомментировал ситуацию Чистюхин.

Парламентарий согласился, что эта тема нуждается в более детальном законодательном регулировании, совершенствовании законодательной базы, но при этом подчеркнул, что лишение тысяч наших женщин иметь полноценную семью – это вмешательство государства в очень тонкую тему личной жизни.

«Я против запрета на суррогатное материнство. Надеюсь, что мое мнение разделяет большинство коллег в Госдуме», – сказал Игорь Чистюхин.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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