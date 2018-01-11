Погодный «сюрприз»: в московских аэропортах массово задерживаются рейсы

В московских аэропортах из-за снегопада отменено и задержано более 40 рейсов.

По данным сервиса «Яндекс.Расписания», в «Шереметьево» на настоящий момент задержано 16 рейсов, в «Домодедово» – 12 задержано и 13 отменено, во «Внуково» – четыре задержано и один отменен.

Судя по всему, массовые задержки продолжатся, как минимум до пятницы. Согласно прогнозу центра «Фобос», снегопад, который начался в четверг, продолжится до утра 12 января. В итоге в регионе может выпасть до 3 см осадков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.01.18

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