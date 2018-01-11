В «старый» Новый год Москву немного подморозит

Синоптики обещают москвичам к старому Новому году ясную и умеренно морозную погоду. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в эти дни регион окажется под влиянием антициклона.

В пятницу, 12 января, ночь может стать самой холодной с начала зимы. По оценке синоптиков, столбик термометра опустится до -10…-8 в Москве и -13…-8 по области. Днем температура будет -8…-6 и -10…-5 соответственно.

В выходные дни – 13 и 14 января – осадков не ожидается, погода существенно не изменится. Ночами ожидается до -9…-7° в мегаполисе и -12…-7° в Подмосковье. Днем термометры покажут -7…-5 и -10…-5° в Москве и области.

Отмечается, что такая же погода ожидается и в начале предстоящей недели.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 11.01.18

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