Дело на 25 миллиардов: ФАС возбудила дело против строителей аэропортов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компаний, занятых строительством взлетно-посадочных полос целого ряда аэропортов, общий доход которых в рамках предполагаемого картельного сговора превысил 25 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил начальник управления ведомства по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

«Вчера мы возбудили дело в отношении ПАО «Трансстроймеханизация» и ЗАО «Трест Камдорстрой». Это строительство взлетно-посадочных полос для аэропортов и строительство аэропортов. По нашим предварительным данным, доход картеля – свыше 25 млрд рублей. Это порядка 6-7 аэропортов, которые попали в сферу рассмотрения. На сегодняшний день это крупнейшее дело в сфере строительства», – сказал Тенишев на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса».

По его словам, на фоне выявленных нарушений в ФАС принято решение проверить стройки аэропортов на Дальнем Востоке.

«Помните, вице-премьер Трутнев объявил, куда пропали деньги на строительство дальневосточных аэропортов? Вот сейчас будем разбираться. Заодно и дальневосточные аэропорты посмотрим в рамках уже нашего возбужденного антимонопольного дела», – сказал Тенишев.

Как заявлял ранее вице-премьер РФ, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, более половины средств, выделенных на развитие аэропортов ДФО еще в 2013 году (64 из 106 млрд рублей), были перераспределены на другие цели, в связи с чем аэропорты не были построены или реконструированы.

Как отмечает «Интерфакс», «Трансстроймеханизация» (ТСМ) входит в группу «Мостотрест», занимается строительством и модернизацией объектов транспортной инфраструктуры в РФ, включая автомобильные дороги, аэродромы, промышленные и гидротехнические сооружения. В частности, занимается реконструкцией аэродромных комплексов в столичных аэропортах «Внуково», «Шереметьево», а также в Саратове и Петропавловске-Камчатском. «Мостотресту» принадлежит 83,99% акций ТСМ, 8% – генеральному директору Борису Сакуну, 8,01% – бывшему главе компании Юрию Гуменюку.

«Мостотрест» специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений, оказании сервисных услуг по эксплуатации, содержанию и ремонту автомобильных дорог и мостов, инвестировании в инфраструктурные проекты. ОАО «ТФК-Финанс» (инвестиционная компания, акциями которой владеют управляющие компании НПФ «Благосостояние», учрежденного при участии ОАО «Российские железные дороги») владеет 94,2% компании, остальные 5,8% находятся в свободном обращении.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 11.01.18

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