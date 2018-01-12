Как на пачках сигарет: на бутылках с алкоголем могут появиться «страшилки»

В России в ближайшее время на бутылках спиртного могут начать печатать фото-страшилки о вреде алкоголя. С соответствующей инициативой в Минздрав РФ обратились российские общественники, а в ведомстве Вероники Скворцовой уже пообещали всерьез рассмотреть эту инициативу.

Как пояснил автор обращения, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, на бутылке с алкоголем вместе с текстовой информацией о вреде чрезмерного потребления спиртных напитков должны быть напечатаны и фотографии поражённых алкоголем органов, передает RT. Это, по мнению общественника, даст гражданам полное представление о вреде выпивки и даст им стимул бережнее относиться к своему здоровью.

«Сегодня людей практически не информируют о негативных последствиях потребления спиртного. Лишь на этикетке бутылки написано мелким шрифтом «Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью». Граждане имеют право знать, к чему может привести употребление такой продукции, как это может отразиться на их мозге, сердце, печени и других органах. Такие картинки заставят людей как минимум задуматься перед тем, как купить спиртное», – считает Хамзаев.

В Минздраве пообещали рассмотреть инициативу, однако в Госдуме уже выразили скепсис по поводу данного шага.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина обратила внимание, что аналогичное решение с фото-страшилками на пачках сигарет принесло мало пользы.

«Как врач я эту инициативу поддерживаю – чтобы были «страшилки» на бутылке с алкоголем. Как человек я считаю, что это будет малоэффективно. Сколько уже времени у нас на этикетках с сигаретами написано «Минздрав предупреждает»? Редкие люди принимают это во внимание и бросают курить. «Страшилку» человек ещё должен рассмотреть. А если он страдает алкоголизмом, он думает лишь о том, как бы быстрее купить выпивку», – сказала она.

В то же время, по мнению клинического психолога, руководителя психологического центра Михаила Хорса, подобная инициатива, как и в случае с сигаретами, рассчитана на долгосрочный период и в основном ориентирована на молодое поколение.

«Это профилактическая мера, и она не даст мгновенного эффекта, поскольку направлена на то, чтобы выработать у людей определённое отношение к алкоголю. Такие картинки повлияют прежде всего на тех, кто ещё не пил. Это позволит им начать относиться к алкоголю как к некоему абсолютному злу и избегать его. Своё поведение не пересмотрят те, кто уже привык пить», – отметил Хорс и добавил, что другим важным шагом в борьбе с алкоголизмом в России должен стать отказ от романтизации спиртных напитков в массовой культуре.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин со своей стороны обратил внимание, что более действенным методом борьбы с алкоголизмом может стать не «фото-страшилка» а ссылки на Уголовный кодекс и КоАП.

«Например, если на бутылках писать, что за вовлечение несовершеннолетних в распитие алкоголя полагается уголовная ответственность (ст.151 УК РФ), то будет более эффективно. Когда родители начинают пить при ребёнке, например, на его же дне рождения, то это можно рассматривать как упомянутое вовлечение. Такие выдержки хотя бы напомнят взрослым, что детей нужно от этого ограждать», – считает Шапкин.

Напомним, с 1 января 2018 года в России запрещены производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков. Кроме этого в Госдуме разрабатывается законопроект о запрете скрытой рекламы алкоголя, к примеру, когда во время телетрансляций показывают рекламные щиты с изображением спиртного.

Москва, Мария Вяткина

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