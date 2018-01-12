Лисицы в Москве становятся «полноправными городскими животными»

В Москву повадились заходить дикие лисы из лесопарков. Звери ищут еду и не боятся людей. Об этом сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия ГКУ «Дирекция Мосприроды» столичного департамента природы Сергей Бурмистров.

По его словам, лисы уже «стали полноправными городскими животными, которые неплохо адаптировались к городской среде».

«Лис в городе стало, действительно, больше, они прибегают из лесопарков в поисках еды и часто не боятся людей. Но не нужно забывать, что лисы – все же дикие животные, поэтому, если вы заметили в городе лису, не нужно к ней подходить, трогать ее или пытаться накормить», – отметил Бурмистров, слова которого цитирует РИА «Новости».

Как считает эксперт, заходить лисам глубже в город позволило «уменьшение прессинга со стороны бродячих собак».

«Наиболее часто лисы в городе селились в подвалах школ, детсадов, больниц – то есть огороженная, тихая территория с наличием пищевых отходов», – отметил Бурмистров.

Стоит отметить, что за минувший год на «горячую линию» поступило 144 обращения по поводу обнаружения лис – в основном в Западном, Юго-Западном, Южном округах. В новогодние праздники москвичи видели лисиц в районе метро «Китай-город», на стройках у Томилинского лесопарка, Кузьминского парка, Царицыно и Битцевского леса.

На территории Москвы, включая ТиНАО, насчитывается около 700 лисиц.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 12.01.18

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