Кризиса «нет»: Каждый пятый житель России был вынужден работать в новогодние праздники

Жители России уже третий год подряд вынуждены работать в Новый год и новогодние праздники. Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по сравнению с докризисным 2013 годом число тех, кто трудится в этот период, выросло практически в вдвое.

Как показывают данные исследований, последние три года высоким остается процент тех, кто в праздники выходил на работу – об этом заявил практически каждый 5 респондент (21%). Для сравнения, в 2013 году эта цифра составляла только 11%.

Примечательно, что в 2018 году доля работающих среди людей 45-59-лет увеличилась до 26% и до 27% в городах «миллионниках», кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

В то же время, как свидетельствуют данные ВЦИОМа, топ-лист самых популярных видов отдыха в зимние каникулы последние несколько лет остается стабильным. 42% респондентов ходили в гости, 30% – гуляли на природе, при этом в 2017 году активно проводили досуг только 23%. 20% опрошенных катались на лыжах или коньках.

Как отмечают социологи, в среднем, жители страны потратили на празднование 14195 рублей – почти в два раза больше, чем в 2014 году (8790 рублей).

К сожалению, в статистике отсутствуют данные за 2015 год, но по сравнению с 2014 годом, в 2016 году увеличение фактических расходов составило 38%.

ВЦИОМ также привел данные опросов о самых популярных подарках на Новый год – 27% опрошенных получили парфюмерию/косметику/бижутерию, 25% – конфеты/спиртные напитки/деликатесы, 24% – сувениры.

Интересно, что в этом году был сильный запрос на подарки в виде билетов на концерты, в театр или на турпоездки – о них мечтал практически каждый десятый респондент, а но получили только 2% и менее 1% соответственно.

Кроме этого, в 2018 году православное Рождество отметили 72% опрошенных, из них каждый пятый (19%) посетил церковь, но преимущественно празднование проходило дома в кругу семьи – об этом заявило 50% респондентов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.01.18

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