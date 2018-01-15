Московский зоопарк открывает «Дом 2»: реалити-шоу из клеток с пандами и дикими кошками

Панды и дикие кошки в Московском зоопарке становятся участники реалити-шоу. До конца мая во всех вольерах планируется установить камеры видеонаблюдения, с помощью которых любители животных смогут в режиме онлайн следить за ними.

Трансляция из клеток с красными пандами, ягуарунди и гепардами уже началась. Кормление или игру зверьков можно увидеть на сайте зоопарка, говорится в сообщении на официальном сайте правительства Москвы.

По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, ягуарунди – одни из самых скрытных питомцев – посетителям не всегда удается понаблюдать за неуловимыми зверьками. Но теперь «любители диких кошек смогут рассмотреть ягуарунди с близкого расстояния».

Что касается красных панд (другое их название – малая панда), то эти животные наиболее активны ближе к вечеру – с наступлением сумерек выходят из домика в поисках еды.

Непросто и с гепардами – их активность приходится на утро. При этом звери прячутся в самых укромных уголках вольера до наступления времени кормления.

Сообщается также, что до конца года в вольерах заменят устаревшие металлические сетки. Это будут тонкие и светлые современные ограждения, более пластичные, не наносящие вреда животным, даже во время игр. Они также позволят посетителям лучше рассмотреть зверей.

Москве, служба информации РИА «Новый День»

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