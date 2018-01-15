Температурная аномалия: москвичам обещают потепление и ветер со снегом

Зима в московском регионе опять сдает позиции. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в течение недели температура воздуха в столице и Подмосковье будет превышать климатическую норму, а семейство западных антициклонов обеспечит поступление теплого воздуха на фоне ветреной погоды со снегом.

«Если в начале недели аномалия температура составит 2-4 градуса, то к выходным она увеличится до 6-8», – отмечают в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, во вторник, 16 января, местами ожидает небольшой снег, температура ночью -7…-5 градусов в Москве и -10…-5 в области. Днем -6…-4 в мегаполисе и -9…-4 – в Подмосковье.

В среду, 17 января, также местами возможен небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до -10…-8 градусов в мегаполисе и -13…-8 по области. Днем – снова -6…-4 и -9…-4 градусов по Москве и Подмосковью. При этом порывы ветра порой будут достигать 12-17 метров в секунду.

В четверг синоптики прогнозируют снег, метель с порывистым ветром до 12-17 м/с. Ночью ожидается -8…-6 градусов в мегаполисе и -11…-6 – в Подмосковье, днем потеплеет до -4…-2 и -7 …-2 соответственно.

Снежная погода ожидается также в пятницу и субботу. В Крещенскую ночь, 19 января, похолодает до -10…-5. Однако днем синоптики обещают 0…-5 градусов. В субботу ночью температура составит -8…-3, днем опять -5…0 градусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.18

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