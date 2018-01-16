Пройду я по Никулинской: в Москве появится улица знаменитого актера

В Москве в районе станции метро «Динамо» и спортивного комплекса «ВТБ-Арена» в ближайшем будущем появятся три улицы с новыми названиями в честь известных деятелей спорта и культуры. Как сообщил сегодня заместитель мэра столицы Леонид Печатников, с таким предложением вышла городская межведомственная комиссия.

«Первая – улица имени Юрия Владимировича Никулина. Вторая – имени Игоря Леонидовича Численко, нашего футболиста. И третья – имени Михаила Иосифовича Якушина, нашего знаменитого футбольного тренера», – сообщил вице-мэр, слова которого цитирует «Интерфакс».

Сообщается, что президиум городского правительства согласился с предложением межведомственной комиссии и принял соответствующее постановление.

Кроме того, на заседании принято решение присвоить участку автодороги Боровское шоссе – Киевское шоссе в Новой Москве наименование – улица Александра Печерского – в честь офицера Красной армии, руководителя единственного успешного массового побега из фашистского лагеря смерти «Собибор» в годы Великой Отечественной войны.

Вместе с тем, как предполагается, Безымянный проезд рядом с телецентром «Останкино» получит наименование – улица Валентины Леонтьевой – в память телеведущей, диктора Центрального телевидения Гостелерадио СССР, лауреата Государственной премии СССР, народной артистки СССР.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.01.18

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