Пора валить обратно – откровения экс-журналиста «Радио Свобода»

Западные стандарты журналистики с заявленной свободой слова на самом деле ничем не отличаются от худших образцов пропаганды. Такое мнение высказал журналист Александр Орлов, проработавший несколько лет в редакции «Радио Свобода» в Чехии.

«Туда (в Чехию) я поехал за свободной журналистикой, не нашел ее и вернулся обратно. Конечно, надо было иметь голову на плечах, но я думал, что существует какая-то другая журналистика, существует там, безусловно, свобода слова, свобода самовыражения, думал о западных стандартах журналистики – думал, что они есть… Но поработав на «Радио Свободе», понаблюдав конкретно за своими коллегами, я в какой-то момент понял, что ничего этого нет», – отметил Орлов в ролике, опубликованном на портале Youtube.

По его словам, западная журналистика не отличается от худших отечественных образцов пропагандистской журналистики. «Из-за этого образовался некий конфликт с ними. Мы по обоюдному согласию расторгли контракт, и я решил вернуться домой», – сказал Орлов.

Александр Орлов о западной журналистике

При этом он отметил, что мог остаться в Праге, однако жизнь в Чехии далека от тех радужных ожиданий, которые могут испытывать люди, желающие покинуть Россию и жить в Европе.

«Жизнь в Праге туристическая довольно сильно отличается от жизни просто в Праге», – отметил он, комментируя свое решение вернуться в Россию. В этой связи он добавил, что эмигрантам из РФ приходится довольно непросто получить работу и выжить в достаточно враждебной среде, поскольку чехов нельзя назвать гостеприимными особенно в отношении русских.

По словам Орлова, жизнь в Чехии достаточно дорогая – высокие цены на продукты и жилищно-коммунальные услуги, сотовую связь. «Жизнь (в Чехии), если говорить в материальном смысле, от какого-нибудь Екатеринбурга фактически не отличается. Русские эмигранты живут там небогато, очень большая конкуренция <…> На мой взгляд, проще жить в Москве», – сказал Орлов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.18

Нефтяной пузырь рискует скоро лопнуть. / Популярный актер потерял сознание и попал в больницу в Москве. / Боевых роботов обучат специфике ведения войны в различных регионах. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»