В московских аэропортах вновь массовые задержки рейсов

В московских аэропортах задержаны и отменены около 40 рейсов. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Расписания».

Сообщается, что в «Шереметьево» задержано 8 рейсов, во «Внуково» задержано 3, отменено 4 и в «Домодедово» 4 рейса задержано и 15 отменено.

Стоит отметить, что сегодня в столичном регионе объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра. По информации центра «Фобос», сегодня не обойдется без снегопадов. Максимальная температура в Москве составит -6…-8, в Подмосковье -5…-10 градусов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.01.18

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