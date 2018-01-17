Молдавское «гостеприимство»: Кишинев испугался Ираду Зейналову

Журналистку НТВ Ираду Зейнаповую не пустили в Молдавию. Скандальный инцидент произошел накануне вечером, когда телеведущая прилетела рейсом Стамбул – Кишинев и на контроле сообщила о запланированных встречах с официальными лицами. Однако при этом не смогла подтвердить это документально, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу пограничной республики.

В результате журналистку отправили в РФ ближайшим рейсом Кишинев – Москва.

Между тем президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что сегодня утром поговорил с Зейналовой по телефону и пообещал направить ей личное приглашение в республику.

«Договорились, что она прилетит на днях по моему личному официальному приглашению, и я дам интервью. Сам факт непропуска вписывается в повестку нынешнего парламентского большинства», – сказал президент Молдавии.

Отметим, что ранее молдавские власти уже неоднократно препятствовали въезду в республику российских журналистов, артистов, политиков и политологов. Кроме того, на прошлой неделе в Молдавии был утвержден закон, запрещающий трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России.

Как пояснял в интервью РИА «Новый День» политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, молдавская власть своими действиями пытается изменить сознание народа, который на самом деле в большинстве своем симпатизирует России. Экономическая и политическая ситуация в стране, по его оценке, находится на таком слабом уровне, что ответ российской стороны на законопроект о запрете сможет ее еще больше подкосить.

«По сути, в Молдавии у власти находится также же фашистский, антироссийский режим, как на Украине и в Прибалтике. Он ничем не отличается: он точно такой же олигархический, как на Украине, но если президент Порошенко на Украине – фигура видимая, президент все-таки, то в Молдавии тайным руководителем и хозяином всей страны, всех депутатов, всего правительства, человеком, который решает там абсолютно все, является олигарх Владимир Плахотнюк», – отметил Матвейчев.

Он также обратил внимание, что «хозяин Молдавии» в России объявлен в розыск, но «в противовес этому он продолжает вести антироссийскую политику, надеясь, что его за это как-то защитит и будет защищать Евросоюз».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.01.18

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