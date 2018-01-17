Русофобия в действии: МИД Польши избавится от выпускников МГИМО

Волна русофобии окончательно накрыла польское внешнеполитическое ведомство. Министерство иностранных дел страны во главе с новым руководителем Яцеком Чапутовичем намерено избавиться от дипломатов – выпускников российских вузов, большинство из которых получили образование в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО).

По данным польских СМИ, новые сотрудники получат работу, даже если они будут менее квалифицированными, передает RT со ссылкой на RMF.FM.

Сообщается также, что с кадровым вопросом была связана отставка предыдущего министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, который был против увольнений и приема на работу сотрудников без дипломатического опыта.

Варшава, Ольга Ветрова

Варшава. Другие новости 17.01.18

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