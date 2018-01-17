СМИ: Задержан экс-глава службы безопасности Березовского

Бывший глава службы безопасности Бориса Березовского Сергей Соколов и его коллеги задержаны сотрудниками Федеральной службы безопасности по подозрению в незаконном хранении оружия и причастности к инсценировке терактов. Возбуждено уголовное дело, передает РБК со ссылкой на источники в ФСБ и центральном аппарате МВД.

Сообщается, что в числе задержанных – экс-руководитель службы безопасности «Тольяттиазота» Олег Антошин. Он проходит по той же статье – ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия)». По данным издания, задержаны также два сотрудника коммерческой компании «Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность», где Соколов работал экспертом.

Известно, что задержанных также проверяют на причастность к деятельности ОПГ «Законовские». Именно благодаря этому расследованию – о связи силовиков Самарской области с бандой – сотрудники ФСБ вышли на след Соколова.

Напомним, известный предприниматель Борис Березовский стал одним из крупнейших бизнесменов России в 1990-е годы, в 2000 году он эмигрировал в Британию, где получил политическое убежище.

Весной 2013 года его нашли повешенным в ванной его дома. Тогда же британская пресса сообщила, что его финансовое положение в последние годы жизни было крайне тяжелым.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.01.18

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