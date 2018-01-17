Деньги бегут из РФ: отток капитала вырос почти в полтора раза

В 2017 году чистый отток капитала частного сектора из России, по предварительной оценке регулятора, вырос в 1,6 раза до $31,3 млрд, тогда как годом ранее эта сумма составляла $19,8 млрд. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в материалах Банка России.

В течение года ЦБ неоднократно отмечал, основным источником чистого вывоза капитала являлись операции банковского сектора по сокращению внешних обязательств. Потоки капитала, связанные с операциями прочих секторов, носили в целом взаимокомпенсирующий характер.

Как сообщал ранее РИА «Новый День», в прошлом году Россия вошла в пятерку крупнейших стран по оттоку капитала в офшоры, говорилось в декабрьском «Мониторинге» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). По итогам первого полугодия 2017 года на офшорные счета «перекочевало» $11 млрд. Это больше, чем за весь 2015 год, и сколько же, сколько ушло за девять месяцев 2016 года.

Вместе с тем 2017 год стал для России самым провальным по привлечению иностранных инвестиций. Зарубежные инвесторы вывели с российского рынка почти $900 млн, тем самым практически перекрыв позитивный итог 2016 года, когда были привлечены $870 млн долларов. Этот результат оказался самым плачевным за все время действия антироссийских санкций. В итоге российские фонды оказались в числе аутсайдеров среди развивающихся стран.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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