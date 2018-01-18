Массовое ДТП в Подмосковье: участниками аварий стали 19 машин

Сегодня в подмосковном Ступине произошло массовое ДТП: на трассе М4 «Дон» произошли аварии с участием 19 машин, в результате чего несколько человек получили ранения.

Одно из ДТП произошло в 8:30. Микроавтобус, следовавший рейсом Ставрополь – Москва, в котором находилось двенадцать пассажиров, врезался в колесо-отбойный брус. Травмы в этой аварии получил один человек. Однако затем, из-за несоблюдения скоростного режима другими участниками движения, произошло еще четыре ДТП с участием девятнадцати машин. В них пострадало два человек, в том числе сотрудник ГИБДД, передает Ступинское информагентство со ссылкой на начальника Ступинского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» Игоря Тимофеева.

На месте происшествия работают спасатели, пострадавших доставили в ступинскую ЦРКБ. Кроме того, на месте развернут пункт обогрева для водителей и пассажиров – участников аварий. Пассажирам микроавтобуса было предоставлен автобус, чтобы добраться до столицы.

Москва, Ольга Ветрова

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