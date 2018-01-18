Дискриминация по знаку зодиака: в немилости работодателей оказались скорпионы и козероги

Знак зодиака может быть причиной отказа в приеме на работу. О такой дискриминации сообщили 3% участников опроса, проведенного порталом по поиску работы Зарплата.ру. Выяснилось, что чаще всего в немилости у работодателей оказывались козероги и скорпионы.

Как следует из результатов исследования, 54% респондентов, столкнувшихся с такой предвзятостью, называют причину отказа несправедливой. 46% – скорее рады, поскольку уверены, что не сработались бы с таким руководством.

В целом в гороскопы и совместимость знаков зодиака верят 74% респондентов. 39% крайне редко заглядывают в предсказания, 34% – время от времени, 15% – регулярно, а 12% – не читают гороскопы совсем.

Любопытно, что при трудоустройстве хоть раз спрашивали о знаке зодиака каждого шестого жителя России. 4% уверяют, что такие вопросы им задают почти на каждом собеседовании.

Мнение о влиянии знаков зодиака на взаимоотношения в коллективе разделились: 38% не верят во взаимосвязь, а 37% отмечают, что с коллегами каких-то определенных знаков им легко работать или сложно. Еще 25% не знают знак зодиака других сотрудников.

Как отметил руководитель отдела брендинга и массовых коммуникаций Зарплата.ру Иван Чирков, HR-специалистам не свойственно судить о кандидатах по таким показателям. Однако на знак зодиака куда чаще обращают внимание руководители, которые подбирают себе людей в команду. В такой ситуации, отметил Чирков, руководитель может выбрать кандидата-овна «только на основании личного комфорта, отодвинув профессиональные качества специалиста на второй план».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.18

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