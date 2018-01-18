Экс-председатель правления московского банка задержан в Монако

Бывший председатель правления и акционер одного из столичных банков задержан правоохранительными органами княжества Монако. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, решается вопрос о его экстрадиции в Россию, где он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет об организации схемы хищения на 500 млн рублей.

Ранее банкир был заочно арестован и объявлен в международный розыск. По данным полиции, он вместе с соучастниками заключил договор купли-продажи закладных между банком и организацией, оказывающей брокерские услуги по ипотечным операциям, перечислив предоплату 500 млн рублей на расчетный счет организации-контрагента.

«В целях сокрытия противоправного деяния фигуранты перечислили со счета компании-брокера на счет фиктивной организации-эмитента указанные денежные средства в счет оплаты по двум ранее заключенным договорам купли-продажи векселей», – пояснила Волк.

Она также отметила, что установлена также причастность обвиняемых к нескольким аналогичным преступлениям. Выяснилось, что злоумышленники заключили кредитные договоры с юрлицами, которые «реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности».

В результате уголовное дело было возбуждено по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Правоохранители установили причастность экс-председателя правления, его зама и руководителя управления развития ипотечного кредитования банка, а также бывших руководителя департамента кредитных операций и внештатного работника учреждения к этим противоправным деяниям. Имена фигурантов в полиции не уточили.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.18

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