СМИ: В Монако задержан экс-глава «Инвестторгбанка»

Задержанным в Монако банкиром по подозрению в хищении не менее 500 млн рублей оказался экс-глава Инвестторгбанка Владимир Гудков. Об этом сообщили газета «Комменсантъ» и РБК, ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что Гудков был одним из акционеров «Инвесторгбанка», о санации которого ЦБ объявил в сентябре 2015 года. Процедуру оздоровления проводил «Транскапиталбанк», получивший на эти цели 29,7 млрд рублей. Поздне санирующий банк попросил ЦБ и Агентство по страхованию вкладов еще 26,2 млрд рублей на санацию.

По данным СМИ, «Транскапиталбанк» в процессе санации «Инвесторгбанка» обнаружил нарушения, в том числе сфабрикованную отчетность. Общая сумма несозданного резерва составила 32 млрд рублей. Обнаружились и признаки вывода активов из банка с привлечением киргизского «Росинбанка», имевшего тех же акционеров, что и «Инвестторгбанк».

В конце августа 2016 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Владимира Гудкова 3,3 млрд рублей.

Как сообщал «Новый День», ранее управление МВД России по Москве сообщило, что в Монако был задержан некий российский банкир, объявленный в международный розыск. По данным полиции, он причастен к организации схемы хищения на сумму не менее 500 млн рублей. Кроме того, его подозревают в заключении вместе с подельниками кредитных договоров с юрлицами, «которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и обладали признаками фиктивности».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.01.18

Расслабьтесь: Путин останется вождем даже после 2024 года. / «Одни дома»: СКР начал проверку пожара в квартире, где были заперты дети. / ЦБ просит Генпрокуратуру возбудить уголовное дело против «Промсвязьбанка». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»