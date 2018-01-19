Проблемы «больше не будет»: власти решили заблокировать в соцсетях группы о насилии в школах

Группы в соцсетях, призывающие к насилию в школах, планируется экстренно блокировать уже с сегодняшнего дня. Об этом сообщил заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

Ограничительные меры будет осуществлять Минкомсвязи совместно с Роскомнадзором и администраций социальных сетей, передает «Рен-ТВ».

Волин подчеркнул, что такие «паблики» попадают под статьи о призывах к терроризму, экстремизму, а также пропагандируют массовое антисоциальное поведение. В связи с этим их следует блокировать по той же схеме, что и суицидные сообщества.

«Таким образом, по аналогии с «Синим китом» они, вне всякого сомнения, будут заблокированы», – пояснил замминистра.

Как сообщал «Новый День», сегодня в 9 часов утра совершено вооруженное нападение на учеников школы в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ. По данным СКР, девятиклассник вооружился топором и напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью (коктейль Молотова) поджег помещение класса. По версии прокуратуры, подросток зашел в класс, поджег тряпку и бросил ее в учительницу, после чего напал на детей с топором. Отмечается, что при себе он также имел нож.

Ранее, 15 января, была атакована школу №127 в Перми. Двое подростков принесли в образовательное учреждение холодное оружие, нанесли ножевые ранения девяти ученикам четвертого класса и учительнице. В результате были госпитализированы 12 человек. Медики сообщили, что все раненные идут на поправку, угрозы жизни нет.

Комментируя эту ситуацию, сенатор Елена Мизулина высказала мнение, что «есть основание полагать, что это целенаправленная акция, организованная через группы в социальных сетях».

«Мы давно говорим об опасности так называемых групп с играми альтернативной реальности, которые взращивают жестокость, формируют агрессивную модель разрешения конфликтов... Причем сами соцсети необходимо подключать к ограничению такого рода опасного контента», – отметила сенатор.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.01.18

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