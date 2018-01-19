ФСБ поймала подозреваемых в подбросе оружия и взрывчатки на «Тольяттиазот»

Пока полиция Тольятти разбирается в резонансном деле о подбросе оружия и взрывчатки местному бизнесмену, у следствия появились новые данные, проливающие свет на мотивы этого преступления. Как выяснилось, арестованные в среду экс-глава охраны Бориса Березовского Сергей Соколов, гендиректор компании ФИЦ «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко и бывшие работники службы безопасности химкомбината «Тольяттиазот» Олег Антошин и Алексей Алексеев, возможно, пытались нанести удар по репутации завода, чтобы скомпрометировать его менеджмент и акционеров. На этот раз при помощи инсценировки теракта на территории, принадлежащей предприятию.

Фигурантов задержали во вторник, а уже днем спустя Лефортовский суд Москвы рассмотрел ходатайство СУ ФСБ об их аресте. Теперь подозреваемые в незаконном приобретении, сбыте или хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ пробудут в СИЗО до 16 марта.

Пока детали расследования не разглашаются из-за наличия в деле секретных материалов. По данным СМИ, ФСБ и служба собственной безопасности МВД проводят в Самарской области масштабную проверку представителей правоохранительных органов. Это дает основания полагать, что расследование может коснуться целого ряда самарских силовиков.

Известно, что Соколов и сотрудники ФИЦ «Аналитика и безопасность» попали в поле зрения ФСБ в ходе расследования дела о связях высокопоставленных правоохранителей региона с деятельностью преступной группировки «Законовские». По информации депутата Госдумы Андрея Лугового, обратившегося к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой провести соответствующую проверку, некоторые действующие сотрудники региональных МВД и СК могут быть замешаны в укрывательстве преступлений «законовских» и фабрикации уголовных дел.

Кроме того, Сергей Соколов и бывший сотрудник МВД Руслан Мильченко вместе работали в ЧОП «Атолл», отвечавший за безопасность Бориса Березовского. После того, как олигарх покинул Россию, они создали информационный центр «Аналитика и безопасность», специализирующийся на журналистских расследованиях. Двое других фигурантов – Олег Антошин и Алексей Алексеев – занимали высокие посты в службе безопасности «Тольяттиазота». Оба, кстати, были уволены с предприятия из-за скандала в конце 2016 года, ставшего причиной нынешнего расследования ФСБ.

По данным издания «Коммерсантъ», после того, как у совладельца тольяттинской компании «МСА Строй» Магомеда Шишханова возникли проблемы с ОПГ «Законовская», ее представители могли предложить подбросить оружие и взрывчатку в офис этой компании, расположенный на территории режимного «Тольяттиазота». Все помещения там строго охраняются и находятся под видеонаблюдением, без помощи «изнутри» совершить подобное нарушение крайне сложно. Поэтому, согласно одной из версий, злоумышленники воспользовались помощью тогдашнего главы службы безопасности Антошина и его заместителя Алексеева. Высокопоставленные охранники пропустили «законовских» в офис «МСА Строя», где те припрятали спортивную сумку с целым арсеналом – гранатометом «Муха», патронами и т. д.

После этого в офисе быстро появились работники полиции с проверкой, обнаружившие оружие и экстремистскую литературу с пометкой «для Магомеда». ФСБ около года разрабатывало преступную группу, результатом расследований и стали аресты Соколова с остальными фигурантами.

Сам Соколов, обладающий, по всей видимости, обширными связями в криминальной среде и правоохранительных органах региона, тоже мог иметь свои интересы на «Тольяттиазоте». Как сообщил источник из ближнего круга Соколова, именно он мог проводить информационную кампанию, целью которой была дискредитация собственников предприятия – Владимира и Сергея Махлаев.

Косвенно эту информацию подтверждает тот факт, что в марте 2017 года, после обнаружения на территории «Тольяттиазота» того самого тайника с оружием и экстремистской литературой, Сергей Соколов побывал в качестве эксперта на программе «Первого канала» «Человек и закон», где на всю страну заявил, что Махлай имеет отношение к запрещенной на территории России организации ИГИЛ. Также в выпуске передачи от 31 марта 2017 г., Сергея Махлая назвали «беглым олигархом-мошенником», «казнокрадом, покрываемым Западом», и даже «организатором Майдана 2014-го на Украине».

Сопоставив факты откровенной заинтересованности Соколова в травле бывшего председателя совета директоров ПАО «Тольяттиазот», можно предположить, что Соколов вполне мог быть причастен и ко многим другим негативным информационным кампаниям последних лет против предприятия, менеджеры и юристы которого уже привыкли, что их постоянно запугивают и оказывают давление с привлечением местных правоохранительных органов.

По крайней мере, рычаги в виде силовиков и участников ОПГ у Соколова вполне могли иметься. В этом ключе можно вспомнить, как в начале 2017 года сотрудники тольяттинского угрозыска неожиданно обнаружили кокаин у финансового директора завода, который по утверждениям коллег ранее никогда не принимал и не хранил наркотические средства. А весной прошлого года на предприятии проводились многочисленные обыски предположительно в рамках расследования уголовного дела по факту аварии, якобы произошедшей в январе 2016 года. Из-за этого было заблокировано заводоуправление предприятия, хотя, как выяснилось, никаких аварий в то время на заводе не происходило.

Кроме того, на сайте ФИЦ «Аналитика и безопасность» среди информационных партнеров значится и МОО «Рабкрин», правозащитная организация, известная тем, что в конце 2016 года буквально терроризировала «ТоАЗ» из-за неправильно уволенных, по ее данным, рабочих.

Смена руководящего состава «ТоАЗа» в свое время стала заветной целью для другого теневого деятеля региона – миноритария «Тольяттиазота» Евгения Седыкина, неоднократно пытавшегося перехватить рычаги управления предприятием. В конце концов суд признал его виновным в подделке документов и покушении на мошенничество, приговорив к четырем годам лишения свободы условно с четырехлетним испытательным сроком.

Если задаться вопросом, кому еще могут быть выгодны постоянные акты по дестабилизации работы «ТоАЗа», то можно предположить, что интересантами в смене менеджмента завода могут быть и его более крупные миноритарии, в частности, «Уралхим», с 2008 года активно участвующий в акционерном конфликте. В любом случае, у следователей на руках сейчас немало данных, ставших результатом целого года масштабной оперативно-розыскной работы, с которыми им только предстоит разобраться. Поэтому, очевидно, Соколов и его «партнеры» еще не раз станут героями сводок криминальных новостей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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