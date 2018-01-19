Москва дождется 17-градусных морозов

В московский регион придут сильные морозы. Синоптики обещают похолодание в середине следующей недели. Оно будет связано с циклоном, который уйдет из столичного региона ко вторнику.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 23-24 января ночные часы температура понизится до -12-17 градусов. Днем ожидается в пределах -7-10 градусов, передает РИАМО.

Ожидается, что атмосферное давление повысится 760 миллиметров ртутного столба.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 19.01.18

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