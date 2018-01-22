Синоптики объявили «время морозов» в Москве

В московском регионе в начале недели синоптики обещают морозную погоду – вполне соответствующую календарю. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадков почти не будет, но уже во второй половине недели ветер усилится, пойдет снег и снова потеплеет.

По данным синоптиков, во вторник и среду в регионе ожидается повышенное атмосферное давление. В ночь на вторник температура в мегаполисе понизится до -12…-10, местами до -17 градусов, по области – до -12…-17, местами до -19. В среду ночью в Москве будет -14…-12, в Подмосковье -17…-12. Днем температура – до -9…-7 в Москве и до -12…-7 – в области.

В четверг начнет усиливаться южный ветер. Днем местами ожидается небольшой снег. Порывы ветрам возможны до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью в Москве составит -12…-10 и -15…-10 в области. Днем потеплеет до -7…-5 и -10…-5 соответственно.

Умеренный снег ожидается в пятницу, температура ночью -10…-5, днем -7…-2. В субботу – снова снег, ночью -12…-7, днем -7…-2 градусов.

Как отмечают метеорологи, средняя температура первых трех недель января на 5,3 градуса превысила климатическую норму. Высота снежного покрова достигла лишь 18-22 см при норме 30 см.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.18

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