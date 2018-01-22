Автор знаменитых детских песен Владимир Шаинский похоронен на Троекуровском кладбище

Сегодня в Москве на Троекуровском кладбище похоронен известный советский композитор Владимир Шаинский. На церемонии прощания присутствовали самые близкие – его жена, дети и друзья.

Владимир Шаинский умер в США 26 декабря 2017 года на 93-м году жизни от онкологического заболевания.

Композитор родился 12 декабря 1925 года в Киеве. После войны в 1945 году поступил в МГК имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет. С 1949 по 1952 год работал в оркестре Леонида Утёсова. После этого преподавал, работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров.

Шаинский являлся народным артистом РСФСР, был лауреатом Государственной премии СССР. Он написал много музыки к мультфильмам и детскому кино. «Голубой вагон» и «Пусть бегут неуклюже» из мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке, «Улыбка» из «Крошки Енота», «Белые кораблики», «Вместе весело шагать», «Антошка» – всего более 40 картин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.18

В Москве сотрудники аэропорта «Шереметьево» попались на вымогательстве. / Первый «криминальный» скандал на выборах-2018 удалось замять. / Очень скоро: жители Земли увидят «кровавое» затмение Голубой Луны. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»