Со скоростью 1,5 млрд в день: московские застройщики бьют рекорды по выручке

Московские девелоперы в минувшем году установили рекорд, заработав на продаже квартир-новостроек – регистрации договоров долевого участия (ДДУ) 553 млрд рублей. Это примерно 1,5 млрд рублей в день. По прогнозам экспертов, позитивный тренд сохранится и в 2018 году, хотя темпы роста доходов все-таки снизятся. При отсутствии внешних макроэкономических шоков число сделок и объем выручки может продемонстрировать 15-20% рост, передает realty.vesti.ru со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

Эксперты объяснили такую ситуацию несколькими фактами. В частности, снижение ипотечных ставок стимулировало активность покупателей, увеличилось число сделок по ДДУ: по данным управления Росреестра, в 2017 году их было зарегистрировано 54,2 тысячи, что на 52% выше показателей 2016 года. В кредит сейчас приобретается до 70% жилья комфорт-класса и около 20% в премиум-сегменте.

Кроме того, сказалась реализация отложенного спроса, частично сформированного в 2016 году, и привлекательные маркетинговые предложения в разных проектах.

Эксперты также обратили внимание на активизацию именно премиум-сегмента – сделок с оценочной ценой «квадрата» выше 400 тысяч рублей стало значительно больше. По их оценке, сильным катализатором для рынка стал переток спроса из Московской области в в столицу. Это связано с сокращением разницы в цене квадратного метра.

Как пояснил гендиректор РАСК Николай Алексеенко, те, кто раньше планировал покупку квартиры в Подмосковье, теперь могут приобрести жилье той же ценовой категории уже в границах новой Москвы или даже в черте «старой» Москвы.

«Московские девелоперы несколько сменили стратегию: берут не ценой, а количеством. Все вышеуказанное является признаками того, что у нас сформировался рынок потребителя», – отметил он.

Однако, отмечают специалисты, значительная часть факторов роста «отыграна». Для продолжения требуется увеличение доходов населения, что пока маловероятно. По словам аналитика «Эксперт РА» Александры Мартьяновой, застройщикам «достаточно затруднительно распродать все, что уже было даже сдано в эксплуатацию», а строить дальше необходимо. Любые задержки – сигнал для клиентов о наличии проблем у компании. В итоге прибыль, по ее оценке, будет у тех застройщиков, у которых портфель проектов более сбалансирован по критериям «количество-качество» относительно строительства и инфраструктуры.

Коммерческий директор Capital Group Петр Исаев настроен оптимистично и уверен, что рынок продолжит развиваться в сторону покупателя. Он отмечает, что уже в текущем периоде доступны «максимально низкие за последние 5-6 лет условия по ипотечному кредитованию и выбор качественного жилья в различных классах недвижимости».

Москва, Ольга Ветрова

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