Счетная палата: Безработица среди осужденных достигла 60%

В уголовно-исполнительной системе России без работы остается более 60% трудоспособных осужденных, а те, кто привлечен к трудовой деятельности получают мизерную зарплату, что не позволяет возмещать расходы, связанные с их содержанием. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли аудиторы Счетной палаты России после контрольной проверки.

Выступая на заседании коллегии Счетной палаты, аудитор Татьяна Блинова обратила внимание, меры по организации трудовой адаптации осужденных не дали эффекта. Показатели привлечения к оплачиваемому труду постоянно ухудшались: в 2014 году – 223,2 тысячи человек, что составляет лишь 41,7% от общего количества трудоспособных осужденных, в 2015 году- 199,6 тысячи (38,8%), в 2016 году- 190,2 тысячи (37,6%).

Кроме того, сократился общий объем производства товаров, выполненных в исправительных учреждениях работ и оказанных услуг на 1,4 млрд рублей (4,2%), составив 31,2 млрд рублей.

Критический низкий уровень привлечения к труду отмечен на федеральных государственных унитарных предприятиях ФСИН России – ежегодно не более 2%. При этом объем поставок продукции для внутрисистемных нужд, производимой ФГУП ФСИН России, составляет более 50% от общего объема поставок службы.

Вместе с тем, как отметили аудиторы, уровень зарплаты осужденных не достигал минимального размера оплаты труда (МРОТ). В частности, в 2014 году – 3 тысячи рублей, в 2015 году – 3,2 тысячи, а в 2016 году – 3,6 тысячи рублей.

«Низкий уровень заработной платы не позволял осужденным в полной мере погашать требования исполнительных документов и возмещать расходы, связанные с их содержанием. Так, объем недополученных доходов в виде возмещения осужденными, привлеченными к оплачиваемому труду, расходов по своему содержанию за 2014 – 2016 гг. составил расчетно более 15,1 млрд рублей», – подчеркнула Блинова.

Как считают аудиторы, ФСИН России не предпринимает достаточные меры по профподготовке осужденных. Доля прошедших обучение по отношению к численности подлежавших обучению снизилась с 82,3% до 63,4%. Доля трудоустроенных ежегодно не превышала 50%.

Аудитор отметила также критический износ производственного оборудования, зданий и сооружений ФСИН России. По ее словам, доля оборудования со сроком эксплуатации более 10 лет составляет 49,8%, свыше 20 лет – 26,2%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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