Минкульт отменил «Смерть Cталина»

Министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение британской комедии «Смерть Сталина», которая должна была демонстрироваться в кинотеатрах с 25 января. Как говорится в официальном сообщении Минкульта, основанием для отзыва стало наличие в фильме информации, распространение которой запрещено российским законодательством.

«Смерть Сталина» – британская сатирическая комедия, снятая по комиксам, вызвала резко негативный резонанс. Накануне прошёл общественный просмотр фильма, на котором присутствовали деятели отечественного кино, депутаты Госдумы, члены Общественного совета при Минкульте, Никита Михалков, Владимир Бортко, Игорь Угольников, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, директор «Каро-Премьер» Алексей Рязанцев и другие попросили министра культуры РФ Владимира Мединского отменить прокат комедии.

«После просмотра у нас сложилось впечатление, что мало того, что это произведение с очень плохо играющими актёрами, небрежными и неправдивыми декорациями, фильм – это ещё пасквиль на историю нашей страны, злобная и абсолютно неуместная якобы «комедия», очерняющая память о наших гражданах, победивших фашизм», – говорится в коллективном письме.

Сегодня юристы министерства культуры России обнаружили в фильме признаки экстремизма, отмечает Лента.ру. «Фильм «Смерть Сталина» направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма», – говорится в обращении юристов, направленном на имя Мединского.

После отзыва прокатчик обязан в течение 30 рабочих дней вернуть в Минкульт прокатное удостоверение.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 23.01.18

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