В Москве 6-7% горожан живут за чертой бедности

В Москве за чертой бедности находятся, по данным Росстата, 8,5% жителей, однако в реальности – еще меньше, не более 6-7%. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.

Он пояснил, что официальное обследование проводится по выборке 5 тысяч семей, и для 12-миллионного города это «трудно считать репрезентативным».

«Городу удалось сделать серьезный шаг вперед, так как еще четыре года назад (за чертой бедности) было 11,3%», – подчеркнул глава департамента.

По его словам, в первую очередь материальные трудности – у семей с детьми, но «встречаются и пенсионеры», например, живущие в семье с низким уровнем доходов или многодетной – тогда и их доход тоже падает.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 24.01.18

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