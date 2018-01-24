ФАС вступилась за абонентов МТС и пригрозила оператору возбуждением дела

Жители России в массовом порядке жалуются на ухудшение «МТС» условий предоставление услуг связи в поездках по России, в том числе в Крыму. Такие обращения поступают в Федеральную антимонопольную службы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи ведомство пригрозило оператору возбуждением дела.

Как пояснила пресс-служба ФАС, для абонентов «МТС» продолжает распространяться требование о дополнительной оплате в 15 рублей в сутки за расширение зоны действия пакета услуг за пределами домашнего региона в поездках по стране. Это касается тарифных планов, которые ранее такой платы даже не предусматривали.

ФАС уже предупреждала операторов о необходимости устранить «экономически, технологически необоснованную разницы» в тарифах при выезде абонентов за пределы «домашнего» региона».

«По нашему мнению, совершенно недопустимо в ходе реализации предупреждения ФАС России повышать тарифы или вводить дополнительные платы при выезде за пределы домашнего региона. До 31 января 2018 года мы ожидаем от компании полноценный отчет о выполнении предупреждения», – прокомментировала ситуацию начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС России Елена Заева.

В противном случае ведомство возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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