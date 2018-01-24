Росгвардия переоденется к ЧМ-2018

Специально для ударных подразделений Росгвардии разработана боевая экипировка «Витязь», которую они получат уже в этом году. Как сообщил начальник инженерного управления службы Александр Заровнятных, «Витязь» состоит из шлема, легкого бронежилета с защитой от пистолета и пластиковых щитков для плеч и конечностей. Эту экипировку будут носить сотрудники вневедомственной охраны и групп задержания. Кроме того, в скором времени гвардейцев будут защищать бронежилеты «Спецназ» с навесными керамическими пластинами, которые сбрасываются одним движением.

В 2018 году ожидается обновление и форменного обмундирования сотрудников Росгвардии. Как ранее сообщил первый заместитель главы ведомства Сергей Меликов, в первую очередь в новую форму будут переодеты бойцы, которые займутся обеспечением общественного порядка на предстоящем чемпионате мира по футболу.

Образцы новой формы были представлены руководству Росгвардии еще в феврале прошлого года. Более 100 различных вариантов шили ведущие российские предприятия. К сожалению, не обошлось без скандала. Особое внимание на презентации было обращено на одежду от ГК «Магеллан». Это вызвало у экспертов ряд вопросов: как стало известно, компания заранее заручилась поддержкой заместителя директора ведомства генерал-лейтенанта Сергея Милейко. Сообщается, что решение о заключении крупного госконтракта с этой компанией было принято еще до объявления о начале конкурсного отбора. Сразу после демонстрации образцов на предприятии началось расширение производства, а уже в июне «Магеллан» организовала официальный показ нового обмундирования для Росгвардии.

В целом на нужды молодого ведомства в 2018 году из бюджета будет выделено 214,5 млрд рублей, а в 2019 и 2020 году – по 216 млрд рублей. Помимо новой формы, планируется закупка новейших снайперских винтовок «Точность» и систем нелетального акустического воздействия «Шепот». Напомним, что осенью прошлого года в войска уже начали поступать комплекты экипировки «Ратник» и наручные часы, которые способны выдержать последствия ядерного взрыва. Таким образом, Росгвардия стала одним из самых крупных заказчиков среди всех силовых ведомств, а финансирование структуры – самым щедрым.

Однако эксперты обращают внимание и на другие статьи расходов Росгвардии, которые, по их мнению, являются лишними. Так, под сомнение ставится целесообразность покупки 104 пар хрустальных погон 582 тыс. рублей. В ведомстве пояснили, что этот предмет якобы является традиционным памятным подарком для высших офицеров.

Также ранее на портале госзакупок был размещен документ, согласно которому Росгвардия намеревалась приобрести 20 наградных казачьих шашек с позолотой, 70 кинжалов и 20 кортиков. Покупка подобных предметов за счет бюджета явилась поводом для дискуссий среди общественности.

Эксперты отмечают, что в рамках реформы силовых структур, Федеральная служба войск национальной гвардии может стать одной из самых крупных и боеспособных. В частности, под общим командованием будут собраны СОБРы, ОМОНы, войсковые отряды разведчиков и спецназ. Также в Росгвардию перейдет служить часть сотрудников МВД.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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