Коммунальный «рай» в Москве: мужчина упал в яму с кипятком

В Москве мужчина получил серьезные ожоги, провалившись в яму с кипящей водой. Несчастный случай произошел на востоке столицы на Хабаровской улице, передает РЕН-ТВ со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что во дворе дома, где произошло ЧП, прорвало трубу горячего водоснабжения. По данным РИАМО, у пострадавшего мужчины – ожоги порядка 40% тела. Он госпитализирован в 34-ю городскую клиническую больницу.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.01.18

ЧП на фиолетовой ветке московского метро: на рельсы упал пассажир. / За фиктивный техосмотр можно ждать «уголовку» и иск от страховщиков. / Очередной московский банк поплатился лицензией за теневые операции. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»