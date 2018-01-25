Синоптики уточнили, когда от Москвы отступят морозы

В предстоящие выходные дни в московском регионе начнется постепенное потепление. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, морозная погода полностью отступит к началу следующей недели.

В пятницу, 26 января, местами ожидается небольшой снег с порывистым ветром до 12-17 метров в секунду. Ночью в Москве ожидается -7…-5, по области -10…-5 градусов, лишь при прояснениях возможно понижение до -15. Днем в мегаполисе -6…-4 и в Подмосковье -7…-2 градуса.

В субботу, 27 января, ночью температура воздуха может опуститься до -9…-7 в Москве и -12…-7 по области. Днем прогнозируется до -6…-4 и -8…-3 соответственно, местами – небольшой снег. Порывы южного и юго-западного ветра достигнут 12-17 метров в секунду.

В воскресенье, 28 января, вновь ожидается небольшой и умеренный снег с порывистым ветром. Ночью ожидается -7…-5° в Москве и -10…-5° по области. Днем -4…-2° в столице и -7…-2° в Подмосковье.

Как прогнозируется, в начале следующей недели атмосферное давление начнет падать. В понедельник ночью температура составит -9…-4, днем -5…0. Уже во вторник станет теплее – до -6…-1 ночью и -4…+1 в дневные часы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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