В Москве задержано и отменено почти 30 авиарейсов

В столичных аэропортах сегодня было отменено и задержано почти 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Сообщается, что к 10:30 в «Домодедово» 13 рейсов отменено, еще 9 задержано, во «Внуково» 2 рейса отменено и й задержан, в «Шереметьево» задержано 2 рейса.

По данным центра «Фобос», прошедшую ночь столичный регион оказался в передней части активного атлантического циклона, приближающегося с запада. Из-за усиления барических градиентом это привело к сильному ветру прорывами до 14-19 метров в секунду.

Сегодня в Москве и области облачно, в первой половине дня местами ожидается снег. В столице температура опустится до -5°, в Подмосковье до -7°. Атмосферное давление к вечеру повысится до 759 мм рт.ст.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.01.18

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