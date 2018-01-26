«За права жителей Московского региона!»: в мэрию Москвы направлена заявка на проведение социального марша

Сегодня в правительство Москвы направлена заявка на проведение 10 февраля социального марша протеста «За права жителей Московского региона!» против политики столичного градоначальника Сергея Собянина и подмосковного губернатора Андрея Воробьева. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Как предполагается, шествие начнется в 13:00 от Пушкинской площади. Далее – по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова, где планируется провести митинг по «комплексным городским и подмосковным проблемам». Предполагаемое количество участников – до 5 тысяч человек.

Удальцов на своей странице в Facebook также уточнил, что предложены альтернативные маршруты, если эта площадка будет занята.

Марш «За права жителей Московского региона!» проводится по инициативе гражданских активистов Москвы и Московской области. Также к участию в акции будут приглашены участники инициативных групп самой разной тематики и локализации, участники различных общественных и политических организаций и движений, независимые муниципальные депутаты, а также максимальное число неравнодушных граждан самых разных политических взглядов.

Ожидается, что во время Марша граждане озвучат жесткую критику политики, проводимой под руководством мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, предъявят властям требования по решению основных проблем Москвы и Московской области.

По итогам акции властям Москвы и Московской области будет предложено провести в месячный срок встречу с представителями Оргкомитета для открытого обсуждения формата и программы дальнейшего переговорного процесса власти и граждан, ее избравших, сформировать Общественный совет Московского региона с участием руководителей двух субъектов федерации и представителей широкого круга политических и общественных организаций и выработать предложения по проведению городского референдума по наиболее острым и проблемным вопросам.

В числе лозунгов акции – «Деньги – на детей и пенсионеров, а не на плитку и бордюры!», «Остановить рост тарифов и сборов!», «Прекратить строить дороги по нашим головам! Прекратить незаконное строительство в наших дворах!», «Отменить антиконституционный закон о «реновации»!», «Остановить уничтожение лесов и парков Москвы и Подмосковья!», «Прекратить слияние школ, детских садов, поликлиник! Восстановить закрытые больницы!» и другие.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.01.18

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