«Смерть Сталина»: кинотеатр «Пионер» под угрозой уголовного дела

Представители руководства московского кинотеатра «Пионер», который оказался в центре скандала после сеансов британской комедии «Смерть Сталина» после отзыва прокатного удостоверения, может стать фигурантами уголовного дела об экстремизме. Сегодня сотрудники полиции прошли в здание кинотеатра около 14:00 для проведения проверки, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В самом кинотеатре утверждают, что прекратят продажи билетов только после получения соответствующего официального письма от прокатчика фильма.

Как сообщал ранее «Новый День», иинистерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение британской комедии «Смерть Сталина», которая должна была демонстрироваться в кинотеатрах с 25 января. В официальном сообщении минкульта говорится, что основанием для отзыва стало наличие в фильме информации, распространение которой запрещено российским законодательством.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.01.18

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