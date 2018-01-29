В Москве ожидается снежная неделя

Почти всю неделю московский регион будет находиться во власти циклонов, которые будут приходить со стороны Балтики. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в результате установится снежная погода с метелями и заметными перепадами температуры.

Во вторник, 30 января, прогнозируется снег, местами сильный, метель, при этом возможны снежные заносы при порывистом ветре до 12-17 метров в секунду. Ночью ожидается -4…-2° в столице и -6…-1° по области. Днем в Москве -1…+1°, в Подмосковье -4…+1°.

В среду, 31 января, ночью продолжится снег – в Москве до -3…-1°, по области -4…0° по области. Такими же показания термометров останутся и в течение дня, но ветер может усилиться с порывами до 12-17 м/с, вновь закружит метель.

В четверг, 1 февраля, местами вновь прогнозируется небольшой снег. Ночью похолодает до -10…-8° в столице и -13…-8° по области, днем в Москве -4…-2°, в Подмосковье -7…-2°.

В пятницу, 2 февраля, с приходом очередного циклона также пройдет снег. Ночью в регионе -11…-6°, днем потеплеет до -4…+1°. В субботу, 3 февраля, снег продолжится, ночью -8…-3°, днем -6…-1°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.01.18

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