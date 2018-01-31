Московские сугробы бьют рекорды

В результате обильного снегопада в Москве за сутки высота сугробов в столице увеличилась с 23 до 38 сантиметров. Как отметили в Гидрометцентре России, это максимальный показатель нынешней зимы.

По данным синоптиков, самые большие сугробы в районе МГУ, где их высота достигает 39 сантиметров, передает «Интерфакс».

Всего с 29 января в столице выпало около 52% месячной нормы осадков.

При этом обильные снегопады в московском регионе могут продолжиться до конца недели, что связано с циклонами, поступающими со стороны Балтики.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.01.18

Олигархи из «кремлевского списка» лишились более 1 млрд долларов за сутки. / В Москве рухнули строительные леса: пять человек пострадали. / Технический сбой привел к давке на станциях фиолетовой ветки метро в Москве. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»