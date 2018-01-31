Нелетная погода: пассажиры рейса Москва – Дубай застряли в «Домодедово»

Пассажиры рейса Москва – Дубай авиакомпании Azur Air застряли в столичном аэропорту «Домодедово». Лайнер должен был подняться в воздух в 05:25, однако этому помешали погодные условия – самолет оказался облеплен мокрым снегом.

Директор по связям с общественностью Azur Air Анастасия Матюшина, уже на взлете «командир воздушного судна принял вполне обоснованное решение в соответствии с требованиями обеспечения безопасности полета», передает телекомпания «360».

По словам представителя перевозчика, потребовалась «проверка воздушного судна». При этом пассажиров решили не переводить в терминал аэропорта – «чтобы минимизировать время задержки вылета».

Стоит отметить, что, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», в столичных аэропортах застряли пассажиры в общей сложности почти 50 рейсов. Больше всего – 26 самолетов – задержано в «Шереметьево». В «Домодедово» восемь рейсов отменено и 11 задержано. Во «Внуково» один рейс отменен и 7 задержано.

В столичном регионе сохраняются сложные погодные условия в связи с обильным снегопадом. Согласно прогнозу синоптиков, осадки будут идти до конца недели.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.01.18

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