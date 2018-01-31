ЧП в Подмосковье: загорелся автобус с детьми

В Подмосковье на Горьковском шоссе загорелся автобус с юными хоккеистами. ЧП произошло сегодня днем в районе Балашихи, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев.
Как сообщается, в автобусе ехали подростки в возрасте 14-16 лет, которые после возгорания были эвакуированы из салона.
Сейчас на месте работает противопожарная пожарная служба.
Москва, Ольга Ветрова
Москва. Другие новости 31.01.18
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