ЧП в Подмосковье: загорелся автобус с детьми

В Подмосковье на Горьковском шоссе загорелся автобус с юными хоккеистами. ЧП произошло сегодня днем в районе Балашихи, передает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на очевидцев.

Как сообщается, в автобусе ехали подростки в возрасте 14-16 лет, которые после возгорания были эвакуированы из салона.

Сейчас на месте работает противопожарная пожарная служба.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.01.18

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