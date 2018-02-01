Синоптики пообещали Москве и Подмосковью 20-градусные морозы

Начало следующей недели принесет в московский регион 20-градусные морозы. Согласно прогнозу синоптиков центра «Фобос», холодам будут предшествовать сильные снегопады и метели.

По данным метеорологов, минувшая ночь в Московском регионе стала одних из самых холодных с начала этой зимы – столбик термометра опустился до -15°. Сегодня установилась морозная погода, но в пятницу, 2 февраля, вернутся снегопады. По прогнозу синоптиков, за трое суток со 2 по 4 февраля ожидается 22 мм осадков, что составляет 60% месячной нормы.

В ночь на понедельник температура воздуха снова понизится до –9 градусов, и вплоть до пятницы, 9 февраля, в ночные часы ожидаются 20-градусные морозы. Днем солнечно от -10 до -15 градусов.

К следующим выходным температурный фон вернется в свое климатическое русло: минимальная температура -8…-13°, максимальная -3…-8°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.02.18

Болельщики подали почти 5 миллионов билетных заявок на матчи чемпионата мира по футболу. / На орбиту вышли все 11 спутников, запущенных с Восточного. / Смартфон-убийца: гаджет стал причиной гибели школьницы. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»