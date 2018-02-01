Завтра в России пройдет массовое тестирование новой технологии ЕГЭ

В пятницу, 2 февраля, практически по всей России пройдет тестирование новой технологии проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Как сообщила пресс-служба Рособрнадзора, исключение составит только Москва и Волгоградская область, где испытания будут проведены в другие дни.

Сообщается, что в ходе тестирования по русскому языку будет применена технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и перевода бланков ответов участников в электронный вид.

В эксперименте примут участие почти 22 тысячи учеников 11 классов, более 5 тысяч организаторов, более тысячи технических специалистов, 1,2 тысячи членов государственных экзаменационных комиссий и свыше 60 общественных наблюдателей.

В ведомстве уточнили, что в 2018 году практически все экзаменационные пункты должны перейти на такую технологию, что, по мнению чиновников, позволит повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора и сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места.

Также в 2018 году планируется расширить использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ после завершения экзамена, что позволит сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне.

По данным Рособрнадзора, печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ займет от 20 до 30 секунд – таким образом, в аудитории из 15 человек это будет занимать 10-12 минут.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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