«Эстетика гламурных подонков» ведет Россию в тупик

Безумные события в школах Перми и Улан-Удэ, где подростки выбрали путь к славе через убийство, высветили серьезные провалы в воспитании молодежи. Как считает чемпион мира по рукопашному бою, педагог Павел Болоянгов, в современном обществе исчезает разница между «хорошо» и «плохо», а нынешние «звезды» занимаются пропагандой пороков.

«Государству вообще надо или не надо, чтобы росло здоровое поколение? Когда «звезда» поет «Возьму я сигарету...» Зачем они этому учат? Есть масса песнюшек, которые романтизируют пороки. И дети начинают думать, что это хорошо, и даже классно. И герой – тот, кто крутой, курит, выпивает. Это преподносится как нормальное», – высказал возмущение Болоянгов в интервью РИА «Новый День».

В этой связи он напомнил, что в Советском Союзе было иначе – худсоветы не пропускали пошлость и восхваление пороков, которые ведут к деградации человека. По его словам, позитивные уроки может также дать массовый спорт, в чем он лично убедился по время работы школе-интернате для детей-сирот.

«Вы понимаете, какие там дети? Очень трудные. Родители у большинства – не дай Бог таких, лишенные родительских прав. Иная мамаша зайдет в интернат пьяная, грязная, ребенка обложит бранью... А это страшный стресс для него», – вспоминает Болоянгов.

По словам спортсмена, в такой школе он начал вести две группы рукопашного боя для детей. Один из мальчиков стал побеждать на турнирах и перетянул на свою сторону других воспитанников.

«До этого там были главными – отморозки, такие же алкоголики и наркоманы, как их мамаши и отцы. Их считали крутыми. Потихоньку за этим мальчиком потянулись остальные дети – какой-то костяк сформировался. Он стал учиться на отлично. И у всего интерната повысилась успеваемость, улучшилось поведение. Почему? Потому что были другие уже идолы, примеры для подражания – как в моем детстве. Для меня, а я из деревни на Горном Алтае, примерами были спортивные парни, поэтому я тренировался до одури по 6 часов», – отметил Болоянгов.

Этот пример спортсмен мечтает «масштабировать» в условиях всей страны, встречаться с молодежью – с лекциями, вести разъяснительную работу, петь патриотические, спортивные песни. Однако Болоянгов столкнулся с равнодушием чиновников, бизнесов и депутатов, не пожелавших содействовать его проектам. Кроме того, по его словам, многим «школам и вузам оказалось также плевать».

«Хотя у меня есть рекомендательная лицензия российской Академии образования, но у них там не прописано в плане», – пояснил он.

Комментируя скандал вокруг Олимпиады-2018 с отстранение российских спортсменов, Бологянгов признал, что российский спорт поставлен в трудное положение, но это не должно быть препятствием для проведения масштабных соревнований внутри страны.

«Пропаганда – именно в таких массовых, показательных соревнованиях. А как завлечь детей? Только так. Зачем далеко ходить – в СССР были спартакиады народов СССР.Там миллионы людей участвовали. И такой преступности не было. Вся эта наркомания, включая алкогольную и сигаретную, это считалось стремным, мерзким», – сказал чемпион.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 01.02.18

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