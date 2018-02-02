В Москве сурки проспали День сурка

В Московском зоопарке сурки все еще спят и не знают, что наступило 2 февраля – День сурка. Об этом сообщил начальник отдела по внешним коммуникациям зоопарка Магомед Саралиев.

«Сурки Московского зоопарка спят. Хочется отметить, что наши сурки относятся к другому виду и находятся в другой климатической зоне (в отличие о США и Канады, где день сурка служит приметой скорой или далекой весны, в зависимости от поведения зверька)», – посянил Саралиев, слова которого цитирует РИАМО.

Напомним, День сурка – это традиционный праздник для США и Канады. Его отмечают ежегодно 2 февраля. Согласно обычаю, в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы. По его поведению можно судить о близости наступления весны: если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору – значит, зима скоро закончится и весна будет ранняя. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и, пугаясь её, прячется обратно в нору, в этом случае будет ещё шесть недель зимы.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 02.02.18

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