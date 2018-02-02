В России набирает популярность работа в спецслужбах

В России растет популярность органов государственной безопасности. Как свидетельствует последний опрос Фонда «Общественное мнение», 69% граждан считает работу в спецслужбе привлекательной.

Сообщается, что негативно к работе в органах относится 11% респондентов, 20% – затрудняются ответить, передает «Интерфакс».

Как показывают данные социологов, почти половина жителей РФ – 45% – хотели бы, чтобы их дети работали в госструктурах. 33% выразили противоположно мнение, 22% – затруднились с ответом.

В целом, две трети россиян (66%) положительно оценивают деятельность российских служб госбезопасности, негативно – 12%.

87% участников опроса также заявили о том, что работа в органах или не влияет на их мнение о человеке или влияет позитивно. Об отрицательном отношении сказали лишь 5% респондентов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.02.18

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